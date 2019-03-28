Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907649195 Уникальный номер закупки 217095 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Оборудование, инструменты и приспособления для строительства и монтажа газопроводов" Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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