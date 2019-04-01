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    Главная / Торги / Ткань прорезиненная 18-4

    Ткань прорезиненная 18-4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 15:3001.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647806Дата и время окончания срока приема заявок Ткань прорезиненная 18-4443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907647806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ткань прорезиненная 18-4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    извещение о закупке

    Извещение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 920-00-16

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Готовцева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Закупки и тендеры Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ткань прорезиненная 18-4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907647806Дата окончания срока рассмотрения заявок Ткань прорезиненная 18-4443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:3015.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647806Подведение итогов не позднее Ткань прорезиненная 18-4443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:3015.04.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647806Подведение итогов не позднее Ткань прорезиненная 18-4443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ткань прорезиненная 18-4

    Начальная цена

    1 737 955,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указано в извещении о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в извещении о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    22.19.50.000

    Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19.5

    Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей"

    Кол-во: 1076

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