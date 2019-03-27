www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915670
Уникальный номер закупки
82
Наименование закупки
Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 911 139-36-10
Факс
{}
Адрес электронной почты
Denis.Pechenkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Печенкин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915670Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915670Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915670Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, Механический цехРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТК ОМЗ - ИЖОРА
Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА
Адрес местонахождения
196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.