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    Главная / Торги / Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667

    Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915670Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915670

    Уникальный номер закупки

    82

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Пакет документов

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОМЗ - ИЖОРА
    Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА

    Юридический адрес

    196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 911 139-36-10

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Denis.Pechenkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Печенкин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 10:00 GMT +327.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915670Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915670Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 15:0026.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915670Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 15:0026.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915670Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод д. б/н, Механический цехРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% - предоплата, 50% - после подписания Акта
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОМЗ - ИЖОРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТК ОМЗ - ИЖОРА
    Все закупки и тендеры ТК ОМЗ - ИЖОРА

    Адрес местонахождения

    196650, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. Колпино, УЛ. ФИНЛЯНДСКАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА ВМ, ОФИС 210

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    33.14

    Услуги по ремонту электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт полуавтоматического заточного станка 3Б667"

    Кол-во: 0

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