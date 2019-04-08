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    Главная / Торги / Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 12:0008.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915664Дата и время окончания срока приема заявок Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    договор поставки

    Тех задания

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 351 725-57-61

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    NadezhdaChernyshova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышова Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 10:0031.05.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915664Подведение итогов не позднее Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. Монтажников, 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    29.24.24.190

    Огнетушители (кроме огнетушителей для гражданской авиации) прочие

    28.63.14.150

    Устройства автоматические для закрывания дверей

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-41М"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель ОУ-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485,повторитель интерфейса RS-485 c гальванической развязкой «С2000-ПИ» исп.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "пульт контроля и управления охранно-пожарный «С-2000М»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10""

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "прибор приёмно –контрольный охранно-пожарный «ВЭРС –ПК4»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "оповещатель охранно-пожарной звуковой ООПЗ-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Резервированный источник питания РИП24 исп.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР513-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР513-3АМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР -3СУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) стационарный ОСАм 60-II-9,2-085-040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Огнетушитель ОП-5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Доводчик ДНДФ 2 1 1 Н 2 по ГОСТ Р56177-2014"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д51 ГР-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.51 ММ С ГР (20 М)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ЯЛАН 6% универсал ГОСТ Р 50588-2012"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 20"

    "ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5 с зарядом ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8 с зарядом ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОВП-8 с зарядом ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Модуль порошкового пожаротушения Бизон МПП (Н) – 8-КД-1-БСГ-У2 ГОСТ 12.3.046"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ «С2000-АСПТ»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР 3СУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    " ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП535-26 «СЕВЕР»"

    Кол-во: 10

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