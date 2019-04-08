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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 351 725-57-61
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
NadezhdaChernyshova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышова Надежда Николаевна
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка средств пожара-тушения и комплектующих систем для нужд Челябинского филиала ПАО «Уралкуз»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. Монтажников, 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
29.24.24.190
28.63.14.150
26.30.50.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 0.8
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 10
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