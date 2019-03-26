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Номер извещения
ГП915660
Уникальный номер закупки
129
Наименование закупки
Заключение договора на поставку дроби ДЧЛ 2,8 мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915660Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 ммКолпино
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915660Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 ммКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160
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