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    Главная / Торги / Заключение договора на поставку дроби ДЧЛ 2,8 мм

    Заключение договора на поставку дроби ДЧЛ 2,8 мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915660Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 ммКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915660

    Уникальный номер закупки

    129

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Заключение договора на поставку дроби ДЧЛ 2,8 мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупка дроби

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915660Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 ммКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915660Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 ммКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 11:0026.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915660Подведение итогов не позднее Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 ммКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на закупку дроби ДЧЛ 2,8 мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дробь ДЧЛ 2,8 мм"

    Кол-во: 160

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