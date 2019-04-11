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    Главная / Торги / Покупка ДВС, ПТС прилагается

    Покупка ДВС, ПТС прилагается

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 08:0011.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915658Дата и время окончания срока приема заявок Согласно закупочной документацииМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915658

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка ДВС, ПТС прилагается

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №1 Проект договоров

    Приложение №2 Спецификация

    Приложение №3 Реквизиты

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение №5 Существенные условия поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение №4 ПТС

    Приложение №4.1 ПТС

    Приложение №4.2 ПТС

    Приложение №4.3 ПТС

    Изменения в извещении

    Приложение №4.4 ПТС

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    titovia@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Иван Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно закупочной документации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.04.201929.04.2019 08:0029.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915658Подведение итогов не позднее Согласно закупочной документацииМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно закупочной документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной доументации (годовая потребность, согласно графика поставки, с фиксацией цены до конца 2019г.)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652888, Кемеровская область г.Междуреченск, Южная промзона,складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    выполнения работ / оказания услуг: Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя.Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Сертификат о происхождении товара, наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара предъявляется вместе с товаром на складе Покупателя. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Сотрудник службы безопасности (ФИО, контактные данные): Рязанцев Александр Александрович, 7-23-23, ryazantcevaa@uk.mechel.com
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель 740.62-1000400-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Двигатель 740.30-1000400-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Двигатель 740.30-260"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Двигатель 740.30-1000400-10"

    Кол-во: 1

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