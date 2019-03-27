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Номер извещения
31907647595
Уникальный номер закупки
006-ГРО-03-2019
Наименование закупки
Запрос предложений по отбору организации для оказания услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушных линий АО «Газпром газораспределение Рязанская область».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
Почтовый адрес
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
Контактный телефон
+7 4912 93-76-61 доб. 4912937614
Факс
{}
Адрес электронной почты
ryazanoblgaz@ryazanoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юханова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Рязань
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Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО "ГПГР РО" в Касимовском районе.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:59 GMT +327.03.2019 09:5927.03.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647595Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО "ГПГР РО" в Касимовском районе.Рязань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647595Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО "ГПГР РО" в Касимовском районе.Рязань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО "ГПГР РО" в Касимовском районе.Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО "ГПГР РО" в Касимовском районе.
Начальная цена
53 940,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в Касимовском районе (Шиловский участок, база Заполье).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:59 GMT +327.03.2019 09:5927.03.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647595Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в Касимовском районе (Шиловский участок, база Заполье).Рязань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647595Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в Касимовском районе (Шиловский участок, база Заполье).Рязань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в Касимовском районе (Шиловский участок, база Заполье).Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201929.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в Касимовском районе (Шиловский участок, база Заполье).Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в Касимовском районе (Шиловский участок, база Заполье).
Начальная цена
42 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «ГПГР РО» в Рязанском районе (Рязанский, Спасский участки).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:59 GMT +327.03.2019 09:5927.03.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647595Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «ГПГР РО» в Рязанском районе (Рязанский, Спасский участки).Рязань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647595Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «ГПГР РО» в Рязанском районе (Рязанский, Спасский участки).Рязань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «ГПГР РО» в Рязанском районе (Рязанский, Спасский участки).Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «ГПГР РО» в Рязанском районе (Рязанский, Спасский участки).
Начальная цена
149 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в г. Скопине (Старожиловский, Пронский участки).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:59 GMT +327.03.2019 09:5927.03.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647595Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в г. Скопине (Старожиловский, Пронский участки).Рязань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647595Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в г. Скопине (Старожиловский, Пронский участки).Рязань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в г. Скопине (Старожиловский, Пронский участки).Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201929.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в г. Скопине (Старожиловский, Пронский участки).Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и воздушной линии филиала АО «ГПГР РО» в г. Скопине (Старожиловский, Пронский участки).
Начальная цена
68 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово (Шацкий участок).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:59 GMT +327.03.2019 09:5927.03.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647595Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово (Шацкий участок).Рязань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647595Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово (Шацкий участок).Рязань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово (Шацкий участок).Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201929.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово (Шацкий участок).Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в г. Сасово (Шацкий участок).
Начальная цена
115 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок (Ряжский участок).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 09:59 GMT +327.03.2019 09:5927.03.2019 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647595Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок (Ряжский участок).Рязань
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 10:0027.03.2019 10:0027.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647595Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок (Ряжский участок).Рязань
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок (Ряжский участок).Рязань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201929.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647595Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок (Ряжский участок).Рязань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию трансформаторных подстанций филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в р.п. Сапожок (Ряжский участок).
Начальная цена
15 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 16,
390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16
33.14.11
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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