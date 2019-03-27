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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку 3-кулачковых патронов ROHM

    Открытый запрос предложений на поставку 3-кулачковых патронов ROHM

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915693Дата и время окончания срока приема заявок Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.АльметьевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку 3-кулачковых патронов ROHM

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение к техзаданию

    Шаблон договора

    Шаблон Спецификации

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Юридический адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Почтовый адрес

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Контактный телефон

    +7 8553 39-33-83 доб. 89872276499

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Irek.Valiev@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Валиев Ирек Ахметгалиевич

    Место рассмотрения предложений

    Альметьевск

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2019 15:00 GMT +327.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915693Дата и время окончания срока приема заявок Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.03.2019 15:0028.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915693Дата и время вскрытия заявок Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск

    Подведение итогов не позднее

    02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915693Подведение итогов не позднее Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915693Подведение итогов не позднее Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Сургутская, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 дней после поступления товара на склад Покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛНАС
    Все закупки и тендеры АЛНАС

    Адрес местонахождения

    423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патрон 3-х кулачковый HS Ø 160 mm id 428628 ROHM"

    Кол-во: 4

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