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Номер извещения
ГП915693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку 3-кулачковых патронов ROHM
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-33-83 доб. 89872276499
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Irek.Valiev@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Валиев Ирек Ахметгалиевич
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 15:00 GMT +327.03.2019 15:0027.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915693Дата и время окончания срока приема заявок Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 15:0028.03.2019 15:0028.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915693Дата и время вскрытия заявок Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск
Подведение итогов не позднее
02.04.2019 12:0002.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915693Подведение итогов не позднее Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.Альметьевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Патрон 3-х кулачковый ROHM - 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Сургутская, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
28.41.40.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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