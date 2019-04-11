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    Главная / Торги / Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 17:0011.04.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927444Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927444

    Уникальный номер закупки

    217077

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание (ЖДЦ-2)

    Техническое задание ЖДЦ-3

    Ремонтная ведомость ЖДЦ2

    Ремонтная ведомость ЖДЦ-3

    Проект договора

    уведомление о согласии заключения договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-42-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nveretelnikova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Веретельникова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927444Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 ед.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    КАпитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 в кол-ве 2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия Оплаты: Оплата производится с отсрочкой 90 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ Условия поставки: На основании типового договора услуг ПАО ЧМК без протокола разногласий
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.17.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава

    30.99.99.000

    Услуги по производству прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    30.99.10.000

    Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки

    30.20.31.116

    Машины для погрузки и транспортирования звеньев путей, материалов и перевозки людей, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 мотовоза МПТ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ-238 ж/д крана ЕДК-1000"

    Кол-во: 1

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