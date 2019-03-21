Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает единовременно 100 % по истечении 30 календарных дней с даты оказания услуг, 10 или 25 числа месяца, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. Если дата оплаты является нерабочим днем, она переносится на следующий рабочий день.