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Номер извещения
31907647356
Уникальный номер закупки
2019-ОГ97-32
Наименование закупки
Поставка диспенсеров водных и расходных материалов к ним для нужд филиалов АО «Газпром газораспределение Владимир»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 08:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
Почтовый адрес
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
Контактный телефон
+7 4922 44-72-42
Факс
--
Адрес электронной почты
konkurs@vladoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Конышев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Владимир
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ПОСТАВКА ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 11:59 GMT +325.03.2019 11:5925.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647356Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Владимир
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 11:5925.03.2019 11:5925.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647356Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Владимир
Подведение итогов не позднее
29.03.2019 14:0029.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647356Подведение итогов не позднее ПОСТАВКА ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Владимир
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Начальная цена
1 053 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
Адрес местонахождения
600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,
ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017
28.29.12.110
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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