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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4

    Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915655Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 08:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма технического предложения в Excel

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.03.201928.03.2019 11:0028.03.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915655Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки - DDP г. Архангельск, ул. Дрейера 12. стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Срок поставки минимальный.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.182

    Муфты выключения сцеплений, подшипники муфт выключения сцеплений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "40 Автошина КАМА NU-701 315/80/22.5   20 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "39 Датчик температуры масла КПП Volvo 1594228 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "38 Датчик давления масла/топлива/воздуха в пневмопод. Volvo, RVI 22899626 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "37 Лист рессоры задней коренной Volvo 1635305 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "36 Рессора передняя 3-х лист. Volvo 21321729 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "35 Генератор Volvo 20849350 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "34 Камера торм. с энергоакк. (передняя) 24/24 Scania 1446042 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "33 Клапан электромагнитный ингибиторный (запорный) Volvo 1672231 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "32 Клапан замедляющий Volvo 8172628 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "31  Маслоохладитель КПП Volvo 21360064 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "30 Подшипник вала редуктора Volvo 1524058 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "29 Корпус водяного насоса Volvo 20505543 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "28 Р/к кулака торм.лев.резьба Volvo 8550978 6 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "27 Р/к кулака торм.прав.резьба Volvo 8550977 6 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "26 Насос подъема кабины Volvo 20917279 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "25 Сальник задней ступицы Volvo 1522373 48 шт"

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "24 Форсунка топливная Volvo 7421340611/21340611 6 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "23 Наконечник рулевой тяги Volvo 21263821 16 шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "22 Насос ГУРа Volvo 21488833 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "21 Насос водяной RVI 7420744940 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "20 Корпус водяного насоса Volvo 20505543 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "19 Хвостовик Volvo 21369349 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "18 Фланец карданного вала Volvo 1651247 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "17Фланец карданного вала Volvo 20471436 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "16 Камера торм. с энергоакк. (передняя) 24/24 Scania 1446042 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "15 Ремень генератора 8PK1535 Volvo 20430611 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "14 Ремень вентилятора 10PK1445 Volvo 20712530 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "13 Сальник хвостовика ср. мост перед, зад. мост Volvo 3192615/3192069 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "12 Подшипник Volvo 1673537 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "11 Сальник хвостовика зад. мост Volvo 21448461 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "10 Подшипник вала редуктора Volvo 1524058 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "9 Накладка торм. зад. (STD) Volvo 3095169 12 шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 33"

    "8 Накладка торм. перед.(STD) Volvo 3095167 6 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "7 Кольцо упл. манжеты зад. ступицы Volvo 1076656 32 шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "6 Р/к ступицы (подшипники) Volvo 21036050 32 шт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 36"

    "5 Р/к ступицы перед.(подшипники) Volvo 20967831 16 шт"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "4 Крестовина кард. вала 52x147,2 Volvo 1068247 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "3 Крестовина кард. вала 59x167.7 Volvo 1068253 4 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "2 Вал карданный Volvo 20476719 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "1 Вал карданный L=1450мм Volvo 1068144 2 шт"

    Кол-во: 2

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