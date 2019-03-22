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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915655
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 08:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 724-20-20
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к самосвалу Volvo FM - Truck 6х4
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки - DDP г. Архангельск, ул. Дрейера 12. стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «МРТС»
Все закупки и тендеры АО «МРТС»
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18
29.32.30.182
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 32
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Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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