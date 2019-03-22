оказание услуг по подготовке в соответствии с МСФО консолидированной финансовой отчетности группы АО «Трансинжстрой» за 2018 год (первое применение)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915657 Уникальный номер закупки ОДЗД-ЗП/10 от 14.03.2019 Номер закупки Наименование закупки оказание услуг по подготовке в соответствии с МСФО консолидированной финансовой отчетности группы АО «Трансинжстрой» за 2018 год (первое применение) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество Трансинжстрой

Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой Юридический адрес 101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1 Почтовый адрес 101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1 Контактный телефон +7 495 604-42-44 доб. 10829 Факс +7 495 604-42-44 Адрес электронной почты a.rumyantseva@tinso.ru Ф.И.О. контактного лица Румянцева Анастасия Викторовна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru