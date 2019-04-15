Лот № 1 - Ремонт (утеплению потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 - Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 - Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907678960 Уникальный номер закупки 114/2019, 103/2019, 104/2019 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 - Ремонт (утеплению потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 - Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 - Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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