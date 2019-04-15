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Номер извещения
31907678960
Уникальный номер закупки
114/2019, 103/2019, 104/2019
Наименование закупки
Лот № 1 - Ремонт (утеплению потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 - Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 - Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907678960Дата и время вскрытия заявок Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 300 984,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907678960Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
598 988,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907678960Дата и время вскрытия заявок Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
462 312,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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