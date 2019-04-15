Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лот № 1 - Ремонт (утеплению потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 - Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 - Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Лот № 1 - Ремонт (утеплению потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 - Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 - Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907678960

    Уникальный номер закупки

    114/2019, 103/2019, 104/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лот № 1 - Ремонт (утеплению потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 - Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 - Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.03.2019 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о закупке

    Изменения в извещении

    Перечень внесенных изменений

    Изменения в извещении

    Перечень внесенных изменений 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    атс, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907678960Дата и время вскрытия заявок Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Начальная цена

    1 300 984,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт (утепление потолка) помещений Коммерческой дирекции в АБК-1 по ул. Театральная, 44 Инв. №7601011А Административно-хозяйственный корпус S=257.00, ул.Театральная.44 для нужд АО "ОмскВодоканал""

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907678960Дата и время вскрытия заявок Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Начальная цена

    598 988,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт кровли и помещений здания бытовок иловых насосных станций в цехе ОСК по ул. Комбинатской,50 инв. №9900591А Здание на участке мех.очистки 1-этаж кирпич. для нужд АО "ОмскВодоканал""

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907678960Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Дата и время вскрытия заявок

    15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907678960Дата и время вскрытия заявок Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907678960Подведение итогов не позднее Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал"

    Начальная цена

    462 312,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт бытовки и душевой в здании АБК-1 в цехе ОСК по ул. Комбинатская,50 (инв.№ 1000002А Здание АБК-1 кирпичное S=652.00 по ул. Комбинатская, 50) для нужд АО "ОмскВодоканал""

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить