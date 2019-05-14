www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 08:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-48-44
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
EremeevaIY@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Еремеева Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2019 11:00 GMT +314.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915654Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2019 11:0014.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915654Дата и время вскрытия заявок оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 11:3031.05.2019 11:3031.05.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915654Подведение итогов не позднее оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.201931.05.2019 11:3031.05.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915654Подведение итогов не позднее оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Испытание взрывчатости угольной пыли 1.угольная пыль марки А р-з "Красногорский" - 1 проба. 2.угольная пыль марки Т р-з "Красногорский"- 4 пробы.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Южный Кузбасс», Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности,6 филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ОФ «Красногорская»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.