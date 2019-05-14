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    Главная / Торги / оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)

    оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915654Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915654

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    документация закупочной процедуры

    проект договора

    Изменения в извещении

    техническое задание

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-48-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    EremeevaIY@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремеева Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2019 11:00 GMT +314.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915654Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2019 11:0014.05.2019 11:0014.05.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915654Дата и время вскрытия заявок оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 11:3031.05.2019 11:3031.05.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915654Подведение итогов не позднее оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 11:3031.05.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915654Подведение итогов не позднее оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг: испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Испытание взрывчатости угольной пыли 1.угольная пыль марки А р-з "Красногорский" - 1 проба. 2.угольная пыль марки Т р-з "Красногорский"- 4 пробы.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Южный Кузбасс», Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности,6 филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ОФ «Красногорская»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Наличие государственных лицензий организации на выполнение указанных работ Работу выполнить в соответствии с требованиями действующих стандартов, постановлений, норм, правил и нормативно-правовых документов государственных органов надзора и контроля.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    71.20

    Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "испытание взрывчатости угольной пыли для филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление по обогащению и переработке угля ОФ «Красногорская» (5 проб)"

    Кол-во: 0

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