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Номер извещения
31907647283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ХИМИИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 08:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Почтовый адрес
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
Контактный телефон
+7 914 544-96-74
Факс
--
Адрес электронной почты
pivtorak.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пивторак Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовой химии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.04.2019 03:00 GMT +303.04.2019 03:0003.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химииХабаровск
Дата и время вскрытия заявок
03.04.2019 03:0003.04.2019 03:0003.04.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907647283Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой химииХабаровск
Подведение итогов не позднее
12.04.2019 16:5912.04.2019 16:5912.04.2019 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647283Подведение итогов не позднее Поставка бытовой химииХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовой химии
Начальная цена
143 956,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК
Адрес местонахождения
680011, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, Брестская, 53А
20.41.3
20.41.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3849
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