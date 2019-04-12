Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для гусеничного вездехода ТМ-130 и ТМ-140

    Поставка запасных частей для гусеничного вездехода ТМ-130 и ТМ-140

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 16:0012.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915704Дата и время окончания срока приема заявок Договор на поставку запасных частейМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915704

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для гусеничного вездехода ТМ-130 и ТМ-140

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Документация о запросе цен

    ТФ Договора поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 3822 70-59-70 доб. 5475

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    d.turuntaev@enrgm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турунтаев Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на поставку запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 14:0019.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915704Подведение итогов не позднее Договор на поставку запасных частейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на поставку запасных частей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕРГОМОНТАЖ СК
    Все закупки и тендеры ЭНЕРГОМОНТАЖ СК

    Адрес местонахождения

    634537, Российская Федерация, Томская область, Томский район, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, Населенный пункт 6 км дороги Михайловка-Александровское, дом 381/1, строение 22

    634034, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Нахимова, 8

    Классификатор ОКПД2

    45.32

    Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сальник катка"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "Сальник лобовины КПП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Манжета в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Манжета в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ремень"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Циркуляцияонный насос ПЖД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Комбинация приборов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Датчик давления 0-10 Bar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Редуктор бортовой правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Редуктор бортовой левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Тормозная лента"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Колесо направляющее с кривошипом левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Колесо направляющее с кривошипом правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Втулка ремонтная балансиров (наруж.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Втулка ремонтная балансиров (внутр.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Торсион с обмоткой правый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Торсион с обмоткой левый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Каток с балансиром (с шлицами)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Каток с балансиром (без шлицов)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Подшипник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Подшипник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "ТНВД ЯМЗ-236"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Редуктор бортовой правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Редуктор бортовой левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тормозная лента"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Трансмиссия 6 ступ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Колесо направляющее с кривошипом левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Колесо направляющее с кривошипом правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Втулка ремонтная балансиров (наруж.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "Втулка ремонтная балансиров (внутр.)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    "Торсион с обмоткой правый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Торсион с обмоткой левый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Каток с балансиром (с шлицами)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Каток с балансиром (без шлицов)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Подшипник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Подшипник"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить