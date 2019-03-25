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    Главная / Торги / Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов

    Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 02:0025.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходовУлан-УдэПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907646953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 05:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    договор

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ЭкоАльянс

    Юридический адрес

    670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ленина, 32А, оф. 1

    Почтовый адрес

    670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ленина, 32А, оф. 1

    Контактный телефон

    +7 3952 55-95-59

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekoalyans@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Марина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Улан-Удэ

    Закупки и тендеры Бурятия Республика

    Закупки и тендеры Пестициды и агрохимические продукты прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 02:00 GMT +325.03.2019 02:0025.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходовУлан-Удэ

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2019 02:0025.03.2019 02:0025.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646953Дата и время вскрытия заявок Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходовУлан-Удэ

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 02:0026.03.2019 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646953Подведение итогов не позднее Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходовУлан-Удэ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов

    Начальная цена

    52 266 645,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭкоАльянс
    Все закупки и тендеры ЭкоАльянс

    Адрес местонахождения

    670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ленина, 32А, оф. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов"

    Кол-во: 6272

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