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Номер извещения
31907646953
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 05:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ленина, 32А, оф. 1
Почтовый адрес
670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ленина, 32А, оф. 1
Контактный телефон
+7 3952 55-95-59
Факс
Адрес электронной почты
ekoalyans@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Марина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Улан-Удэ
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 02:00 GMT +325.03.2019 02:0025.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходовУлан-Удэ
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 02:0025.03.2019 02:0025.03.2019 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646953Дата и время вскрытия заявок Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходовУлан-Удэ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка микробиологического концентрата для обезвреживания органической части твердых коммунальных отходов
Начальная цена
52 266 645,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭкоАльянс
Все закупки и тендеры ЭкоАльянс
Адрес местонахождения
670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, Улан-Удэ, Ленина, 32А, оф. 1
20.20.14.000
20.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6272
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