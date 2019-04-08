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    Главная / Торги / Покупка автомобиля Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт. Согласно Т.З.

    Покупка автомобиля Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт. Согласно Т.З.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 08:0008.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915640Дата и время окончания срока приема заявок Аавтомобиль Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт Согласно Т.З.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915640

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка автомобиля Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт. Согласно Т.З.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 05:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №4 Реквизиты

    Приложение №3 Спецификация

    Приложение №2 Договор поставки

    Приложение №1 Техническое задание

    Приложение №5 Существенные условия

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    titovia@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Иван Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аавтомобиль Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт Согласно Т.З.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 08:0030.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915640Подведение итогов не позднее Аавтомобиль Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт Согласно Т.З.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аавтомобиль Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт Согласно Т.З.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652888, Кемеровская область г.Междуреченск, Южная промзона,складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя.Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Сертификат о происхождении товара, наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара предъявляется вместе с товаром на складе Покупателя. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Сотрудник службы безопасности (ФИО, контактные данные): Рязанцев Александр Александрович, 7-23-23, ryazantcevaa@uk.mechel.com
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль автомобиль Land Cruiser Prado 2.8 л., дизельный, 6-ст. автоматическая трансмиссия, Комфорт Согласно Т.З."

    Кол-во: 1

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