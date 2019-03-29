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Номер извещения
ГП915641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплексное обслуживание офисного здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,42 с прилегающей территорией
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 05:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Почтовый адрес
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
Контактный телефон
+7 383 230-36-70 доб. 19122
Факс
+7 383 230-36-70
Адрес электронной почты
tatyana.ruban@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Рубан Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексному обслуживанию офисного здания с прилегающей территорией по адресу: г. Новосибирск. ул. Богдана Хмельницкого, 42 согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 13:00 GMT +329.03.2019 13:0029.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915641Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию офисного здания с прилегающей территорией по адресу: г. Новосибирск. ул. Богдана Хмельницкого, 42 согласно ТЗНовосибирск
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 13:0029.03.2019 13:0029.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915641Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию офисного здания с прилегающей территорией по адресу: г. Новосибирск. ул. Богдана Хмельницкого, 42 согласно ТЗНовосибирск
Подведение итогов не позднее
21.04.2019 08:0021.04.2019 08:0021.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915641Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обслуживанию офисного здания с прилегающей территорией по адресу: г. Новосибирск. ул. Богдана Хмельницкого, 42 согласно ТЗНовосибирск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.04.201921.04.2019 08:0021.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915641Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обслуживанию офисного здания с прилегающей территорией по адресу: г. Новосибирск. ул. Богдана Хмельницкого, 42 согласно ТЗНовосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному обслуживанию офисного здания с прилегающей территорией по адресу: г. Новосибирск. ул. Богдана Хмельницкого, 42 согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Инжиниринг
Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг
Адрес местонахождения
630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42
81.1
Документация лота
Кол-во: 1
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