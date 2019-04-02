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Номер извещения
31907648263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка маслоохладителей в количестве 4 шт. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
v.mihailova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Виктория Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Поставка маслоохладителей в количестве 4 шт. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648263Дата и время окончания срока приема заявок Поставка маслоохладителей в количестве 4 шт. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
02.04.2019 11:0002.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907648263Дата и время вскрытия заявок Поставка маслоохладителей в количестве 4 шт. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
03.06.2019 13:3003.06.2019 13:3003.06.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648263Подведение итогов не позднее Поставка маслоохладителей в количестве 4 шт. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка маслоохладителей в количестве 4 шт. для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
1 424 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
25.30.12.115
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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