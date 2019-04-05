www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП915631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка оборудования диспетчеризации (АСД) , Согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная закупка
Способ реализации
Дата публикации
17.03.2019 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-37
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
bormovaiv@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бормова Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка оборудования диспетчеризации (АСД) , Согласно ТЗ.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка оборудования диспетчеризации (АСД) , Согласно ТЗ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечня указанного в ТЗ. С обязательным подгрузкой коммерческого предложения и указанием сроков поставки и условий оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
26.51.20.121
96.09
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.