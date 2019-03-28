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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:5928.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648849Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительныхСогласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907648849

    Уникальный номер закупки

    217 013

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Детали соединительные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений в электронной форме №217 013.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №217 013.docx

    Техническое задание по запросу предложений № 217 013 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 217 013 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 217 013 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений № 217 013 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648849Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительныхСогласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных

    Начальная цена

    152 692,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переход стальной концентрический бесшовный D45х3.0-32х3.0 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Муфта стальная прямая ДУ40 ГОСТ 8966"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Контргайка стальная ДУ50 ГОСТ 8968"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Контргайка стальная ДУ32"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D26.9х2.3 "

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Контргайка стальная ДУ25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D159х6.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Муфта стальная прямая ДУ20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Контргайка стальная ДУ40 ГОСТ 8968"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Контргайка стальная ДУ20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 11"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D168х6.0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 12"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D38х3.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Отвод стальной"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Муфта стальная прямая ДУ50 ГОСТ 8966"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Переход стальной концентрический бесшовный D32х3.0-25х3.0 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D219х5 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Контргайка стальная ДУ15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D108х6.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D57х5.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Муфта стальная прямая ДУ25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D108х4.0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D21.3х2.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Фланец плоский"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Муфта стальная прямая ДУ32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D48.3х3.6 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D114х4.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 22

    "Позиция 30"

    "Отвод стальной бесшовный 90град.D32х3.0 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Отвод стальной бесшовный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Муфта стальная прямая ДУ15"

    Кол-во: 70

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