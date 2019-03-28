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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907648415
Уникальный номер закупки
216 993
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению запроса предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника (картриджи)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648415Подведение итогов не позднее Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника (картриджи)Согласно документации по проведению запроса предложений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара по номенклатурной группе: Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника (картриджи)
Начальная цена
3 481 080,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО САРАТОВГАЗ
Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ
Адрес местонахождения
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26
410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26
26.20.40.120
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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Кол-во: 8
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 18
Кол-во: 8
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