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Номер извещения
31907646537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка поковок для компрессора.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.03.2019 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-72-25
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
sta940@iskra.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соседкова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф240-2 х 160+2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 21:59 GMT +327.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646537Дата и время окончания срока приема заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф240-2 х 160+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 06:0028.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646537Дата и время вскрытия заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф240-2 х 160+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф240-2 х 160+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф240-2 х 160+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф240-2 х 160+2
Начальная цена
18 049 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
180 495,00 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5414850,00
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф200-2 х 115+2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 21:59 GMT +327.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646537Дата и время окончания срока приема заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф200-2 х 115+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 06:0028.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646537Дата и время вскрытия заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф200-2 х 115+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф200-2 х 115+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф200-2 х 115+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф200-2 х 115+2
Начальная цена
7 063 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
70 632,00 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2118960,00
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф450-2 х 95+2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 21:59 GMT +327.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646537Дата и время окончания срока приема заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф450-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 06:0028.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646537Дата и время вскрытия заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф450-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф450-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф450-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф450-2 х 95+2
Начальная цена
4 636 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф370-2 х 95+2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 21:59 GMT +327.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646537Дата и время окончания срока приема заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф370-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 06:0028.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646537Дата и время вскрытия заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф370-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф370-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф370-2 х 95+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф370-2 х 95+2
Начальная цена
4 762 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф410-2 х 105+2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 21:59 GMT +327.03.2019 21:5927.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907646537Дата и время окончания срока приема заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф410-2 х 105+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Дата и время вскрытия заявок
28.03.2019 06:0028.03.2019 06:0028.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907646537Дата и время вскрытия заявок Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф410-2 х 105+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Подведение итогов не позднее
28.03.2019 13:0028.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф410-2 х 105+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.03.201928.03.2019 13:0028.03.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907646537Подведение итогов не позднее Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф410-2 х 105+2614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки с предварительной механической обработкой из стали 12Х2Г2НМФБ(Ш) по ТУ РГ.163-2002. Ультразвуковой контроль по ГОСТ 24507-80, группа качества 2. Размеры (мм): ф850+2 х ф410-2 х 105+2
Начальная цена
8 220 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
82 200,00 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
2466000,00
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
24.10.23.142
24.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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