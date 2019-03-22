Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП915623 Уникальный номер закупки 233 Номер закупки Наименование закупки Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 343 336-63-98 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты K.Sobakin@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Собакин Константин Валерьевич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова: кран, ремонт

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