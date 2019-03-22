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Номер извещения
ГП915623
Уникальный номер закупки
233
Наименование закупки
Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.03.2019 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-63-98
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
K.Sobakin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Собакин Константин Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.03.2019 11:00 GMT +322.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915623Дата и время окончания срока приема заявок Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.03.2019 11:0022.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915623Дата и время вскрытия заявок Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915623Подведение итогов не позднее Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство ограждения в блоке №12, цех №15, пролёты №3, №5, №6, №7 и ремонт крепления подкрановых балок к ж/б колоннам 023 и 35 в пролёте №1а, цех №15, блок №12, ПАО "Уралмашзавод" согласно технического задания № 598
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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