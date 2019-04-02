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    Главная / Торги / Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»

    Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915619

    Уникальный номер закупки

    232

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.03.2019 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1_Заявка на участие

    Приложение 2_ТЗ

    Типовая форма договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-11-68

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    R.Osokin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Осокин Руслан Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2019 11:00 GMT +302.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915619Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.04.2019 11:0002.04.2019 11:0002.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915619Дата и время вскрытия заявок Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2019 15:0028.05.2019 15:0028.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915619Подведение итогов не позднее Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.201928.05.2019 15:0028.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915619Подведение итогов не позднее Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.1

    Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

    24.10.75

    Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт крановых путей пролета № 2, склад № 905, цех № 61, ПАО «Уралмашзавод»"

    Кол-во: 0

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