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Номер извещения
ГП915616
Уникальный номер закупки
231
Наименование закупки
Ремонт электрической части мостового крана грузоподъемностью 15/3 т. инв. № 05-к407853 ПАО «Уралмашзавод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.03.2019 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-11-68
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
R.Osokin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Осокин Руслан Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт электрической части мостового крана грузоподъемностью 15/3 т. инв. № 05-к407853 ПАО «Уралмашзавод»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 11:00 GMT +329.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915616Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт электрической части мостового крана грузоподъемностью 15/3 т. инв. № 05-к407853 ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 11:0029.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915616Дата и время вскрытия заявок Ремонт электрической части мостового крана грузоподъемностью 15/3 т. инв. № 05-к407853 ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
17.05.2019 15:0017.05.2019 15:0017.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915616Подведение итогов не позднее Ремонт электрической части мостового крана грузоподъемностью 15/3 т. инв. № 05-к407853 ПАО «Уралмашзавод»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт электрической части мостового крана грузоподъемностью 15/3 т. инв. № 05-к407853 ПАО «Уралмашзавод»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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