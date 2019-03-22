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    Главная / Торги / Закупка принтеров МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.

    Закупка принтеров МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915614Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915614

    Уникальный номер закупки

    230

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка принтеров МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.03.2019 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1_Заявка на участие

    Типовая форма договора

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-24-04

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    it@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харлова Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.03.2019 11:00 GMT +322.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915614Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.03.2019 11:0022.03.2019 11:0022.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915614Дата и время вскрытия заявок Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915614Подведение итогов не позднее Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка мониторов МФУ А4 HP Laser Jet MFP M426dw - 40шт., картриджей CF226X (9000 стр.) 40 шт."

    Кол-во: 0

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