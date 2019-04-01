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Номер извещения
ГП915613
Уникальный номер закупки
229
Наименование закупки
Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.03.2019 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-54-90
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
O.Spiridonova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спиридонова Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915613Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915613Дата и время вскрытия заявок Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915613Подведение итогов не позднее Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915613Подведение итогов не позднее Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
71.12.40
28.92.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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