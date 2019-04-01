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    Главная / Торги / Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ

    Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915613Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915613

    Уникальный номер закупки

    229

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.03.2019 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_ТЗ 89.24468

    Извещение о проведении закупки

    Изменения в извещении

    ТФ Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-54-90

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    O.Spiridonova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Спиридонова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2019 11:00 GMT +301.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915613Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2019 11:0001.04.2019 11:0001.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915613Дата и время вскрытия заявок Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2019 15:0030.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915613Подведение итогов не позднее Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.201930.04.2019 15:0030.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915613Подведение итогов не позднее Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод» согласно технического задания №89.24468 ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40

    Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    28.92.40

    Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка Регламента технического обслуживания и ремонтов конусных дробилок среднего и мелкого дробления КСД/КМД-3000 производства ПАО «Уралмашзавод»"

    Кол-во: 0

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