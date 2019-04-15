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Номер извещения
ГП915610
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже лома металла (4 лота). Продавец ООО "Газпром трансгаз Москва".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2019 21:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
Почтовый адрес
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
Контактный телефон
+7 495 908-82-54
Факс
--
Адрес электронной почты
info@realstand.ru
Ф.И.О. контактного лица
Серегина Надежда Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Лом металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 16:00 GMT +315.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915610Дата и время окончания срока приема заявок Лом металла г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 17:0016.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915610Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом металла г. Москва
Дата и время проведения
17.04.2019 14:0017.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915610Дата и время проведения Лом металла г. Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 14:3023.04.2019 14:3023.04.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915610Подведение итогов не позднее Лом металла г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом металла
Начальная цена
1 036 217,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7.02
Кол-во: 1.0985
Кол-во: 0.03
Кол-во: 0.9215
Кол-во: 0.0024
Кол-во: 0.0086
Кол-во: 0.1385
Кол-во: 0.4235
Кол-во: 0.608
Кол-во: 0.0015
Кол-во: 0.089
Кол-во: 0.17
Кол-во: 50.3858
Кол-во: 29.7584
Кол-во: 4.26
Кол-во: 2.521
Кол-во: 2.61
Лом металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 16:00 GMT +315.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915610Дата и время окончания срока приема заявок Лом металла г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 17:0016.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915610Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом металла г. Москва
Дата и время проведения
17.04.2019 14:0017.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915610Дата и время проведения Лом металла г. Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 14:3523.04.2019 14:3523.04.2019 14:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915610Подведение итогов не позднее Лом металла г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом металла
Начальная цена
1 366 685,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.0398
Кол-во: 0.0052
Кол-во: 0.0955
Кол-во: 0.0259
Кол-во: 23.417
Кол-во: 3.489
Кол-во: 23.571
Кол-во: 11.874
Кол-во: 27.123
Кол-во: 42.809
Лом металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 16:00 GMT +315.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915610Дата и время окончания срока приема заявок Лом металла г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 17:0016.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915610Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом металла г. Москва
Дата и время проведения
17.04.2019 14:0017.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915610Дата и время проведения Лом металла г. Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 14:3523.04.2019 14:3523.04.2019 14:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915610Подведение итогов не позднее Лом металла г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом металла
Начальная цена
163 268,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.044
Кол-во: 12.206
Кол-во: 2.633
Лом металла
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 16:00 GMT +315.04.2019 16:0015.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915610Дата и время окончания срока приема заявок Лом металла г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.2019 17:0016.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП915610Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом металла г. Москва
Дата и время проведения
17.04.2019 14:0017.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП915610Дата и время проведения Лом металла г. Москва
Подведение итогов не позднее
23.04.2019 14:2023.04.2019 14:2023.04.2019 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915610Подведение итогов не позднее Лом металла г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом металла
Начальная цена
204 270,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
-
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 116, КОРПУС 1, ОФИС 311
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.16
Кол-во: 0.024
Кол-во: 17.399
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