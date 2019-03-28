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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Охранно-пожарные системы"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Охранно-пожарные системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 11:5928.03.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907647981Дата и время окончания срока приема заявок Охранно-пожарные системыСогласно документации по проведению запроса предложенийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907647981

    Уникальный номер закупки

    216935

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Охранно-пожарные системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №216 935.docx

    Форма Коммерческого предложения № 216 935 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №216 935.docx

    Форма описания поставляемого товара № 216 935 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений № 216 935 ЛОТ № 1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Косенков Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению запроса предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Охранно-пожарные системы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.201902.04.2019 12:0002.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647981Подведение итогов не позднее Охранно-пожарные системыСогласно документации по проведению запроса предложений

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Охранно-пожарные системы

    Начальная цена

    109 233,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163002, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Северодвинская, 28 корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера видеонаблюдения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Камера видеонаблюдения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Кабель КВК-П-2 2х0.75"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Видеорегистратор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Камера видеонаблюдения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Камера видеонаблюдения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Разъем штекер с быстрозажимной колодкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Камера видеонаблюдения "

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Источник питания резервированный"

    Кол-во: 4

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