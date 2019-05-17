Конкурентный отбор на выполнение работ по строительно-монтажным работы по реконструкции машинного зала ПС-7б (инв.№ 10000512) с заменой насосного агрегата №4 (инв.№ 41001375) и установкой секционного затвора диаметром 1000 мм

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907679753 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на выполнение работ по строительно-монтажным работы по реконструкции машинного зала ПС-7б (инв.№ 10000512) с заменой насосного агрегата №4 (инв.№ 41001375) и установкой секционного затвора диаметром 1000 мм Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры зд

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