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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"

    Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 15:4427.03.2019 15:44Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915681Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915681

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе цен

    Типовая форма договора поставки

    Запрос Форма ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4146

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.biyushkin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биюшкин Антон Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.04.201904.04.2019 11:3004.04.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915681Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для а/м "Урал", "Уаз", "Газ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механизм рулевой с ГУР Урал 453461-700-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Стартер ГАЗ 5742.3708"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Стартер редукторный Камаз 5402.3708"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Стартер ЯМЗ 5340.3708010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Стартер ЯМЗ 5432.3708-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Генератор Bosch 0986048110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Генератор ГАЗ-3308,3309 дв.ММЗ-245 28V Г273В1-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Генератор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Генератор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Генератор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Генератор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Шайба полуоси упорная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Цилиндр сцепления главный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фонарь освещения номерного знака"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Фара противотуманная Освар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Фара"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Фара 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Усилитель тормозов передний в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Усилитель тормозов задний в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Тяга рулевая поперечная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Сиденье водителя в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Рессора передняя (12 листов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Ремкомплект двигателя ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Прокладка выпускного коллектора ЯМЗ 236-1008050"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Пневмогидроусилитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Пневмогидроусилитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Переключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Муфта сцепления ЯМЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Механизм рулевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Механизм рулевой с ГУР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Крыльчатка вентилятора ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Коробка раздаточная в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Комплект для переоборудования Урал ЕВРО-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Колпачок маслоотражательный ЯМЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Клапан ускорительный ЗИЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Зеркало широкоугольное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Замок двери правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Датчик давления масла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Генератор Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Цилиндр тормозной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Реле стеклоочистителя Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Реле пятиконтактное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Омыватель электрический УРАЛ-NEXT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Насос масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Насос ГУР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Муфта ТКР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Мотор отопителя Урал в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Коробка раздаточная с ручным тормозом Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Картер масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Вал карданный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Адсорбер со встроенным регулятором давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Прокладка ГБЦ прорезиненая"

    Кол-во: 2

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    Дата аукциона:
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