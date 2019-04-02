Поставка плитки керамической для объекта «Опорная база»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу Иркутская область, г. Усть-Кут, станция назначения – Лена ВСЖД, код 927105, получатель – «Алроса-Терминал», код 4561, в особых заявлениях и отметках отправителя: Груз для ООО «ГАС». Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.