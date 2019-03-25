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    Главная / Торги / Приобретение бензина, дизельного топлива

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 06:2925.03.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907644411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907644411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение бензина, дизельного топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.03.2019 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    Документация

    Техническое задание

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензина, дизельного топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.03.2019 06:29 GMT +325.03.2019 06:2925.03.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907644411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    25.03.2019 06:3025.03.2019 06:3025.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907644411Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2019 07:0026.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907644411Подведение итогов не позднее Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    26.03.201926.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907644411Подведение итогов не позднее Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензина, дизельного топлива

    Начальная цена

    2 321 124,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочно, 51134,4 литр

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.2

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Техническое задание

    15.03.2019

    Приложение № 1 к Информационной карте Критерии оценки

    15.03.2019

    Документация

    15.03.2019

    Извещение

    15.03.2019

    Договор

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 51134.4

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