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Номер извещения
31907644411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение бензина, дизельного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2019 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина, дизельного топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2019 06:29 GMT +325.03.2019 06:2925.03.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907644411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2019 06:3025.03.2019 06:3025.03.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907644411Дата и время вскрытия заявок Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан
Подведение итогов не позднее
26.03.2019 07:0026.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907644411Подведение итогов не позднее Поставка бензина, дизельного топливаБиробиджан
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина, дизельного топлива
Начальная цена
2 321 124,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочно, 51134,4 литр
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
19.2
19.2
Документация лота
Кол-во: 51134.4