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    Главная / Торги / Поставка молока

    Поставка молока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молокаПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915649

    Уникальный номер закупки

    5

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка молока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.03.2019 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 140 Г.ПЕРМИ
    Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 140 Г.ПЕРМИ

    Юридический адрес

    614088, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Архитектора Свиязева, 36

    Почтовый адрес

    614088, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Архитектора Свиязева, 36

    Контактный телефон

    +7 342 285-01-93

    Факс

    Адрес электронной почты

    dc140@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балайшис Наталья Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка молока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка молокаПермь

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 07:0026.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915649Дата и время вскрытия заявок Поставка молокаПермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 21:0027.03.2019 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915649Подведение итогов не позднее Поставка молокаПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка молока

    Начальная цена

    747 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 140 Г.ПЕРМИ
    Все закупки и тендеры МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 140 Г.ПЕРМИ

    Адрес местонахождения

    614088, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Архитектора Свиязева, 36

    Классификатор ОКПД2

    10.51.11.110

    Молоко питьевое пастеризованное

    Классификатор ОКВЭД2

    47.99.1

    Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой

    Документация лота

    Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой"

    Кол-во: 16600

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