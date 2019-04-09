www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907704077
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на право заключения рамочных договоров на выполнение капитальных ремонтов на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 08:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбина Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907704077Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907704077Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж
Подведение итогов не позднее
26.05.2019 12:0026.05.2019 12:0026.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704077Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.2
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.