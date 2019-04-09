Конкурентный отбор на право заключения рамочных договоров на выполнение капитальных ремонтов на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2019 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907704077 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор на право заключения рамочных договоров на выполнение капитальных ремонтов на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2019 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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