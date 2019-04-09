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    Главная / Торги / Конкурентный отбор на право заключения рамочных договоров на выполнение капитальных ремонтов на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2019 году

    Конкурентный отбор на право заключения рамочных договоров на выполнение капитальных ремонтов на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907704077Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907704077

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор на право заключения рамочных договоров на выполнение капитальных ремонтов на объектах ООО «РВК-Воронеж» в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 08:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбина Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2019 16:00 GMT +309.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907704077Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    09.04.2019 16:0009.04.2019 16:0009.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907704077Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2019 12:0026.05.2019 12:0026.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704077Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201926.05.2019 12:0026.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907704077Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту на объектах ООО "РВК-Воронеж"

    Начальная цена

    10 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1

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