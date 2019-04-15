Лот № 1 – Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 – Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907688035 Уникальный номер закупки 59/2019, 41/2019 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 – Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 – Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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