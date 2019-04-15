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Номер извещения
31907688035
Уникальный номер закупки
59/2019, 41/2019
Наименование закупки
Лот № 1 – Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО «ОмскВодоканал»; Лот № 2 – Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
27.03.2019 07:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688035Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688035Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688035Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688035Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт водопровода от ул. Булатова – Ленина по ул. Тарской Д–200 мм L–750 п.м. инв. № 6400221А Водопровод по ул. Тарская от ул. Красина до ул. Булатова для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
50 166 390,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
41.20.40.000
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 11:00 GMT +315.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907688035Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 11:0015.04.2019 11:0015.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907688035Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
14.06.2019 17:0014.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688035Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201914.06.2019 17:0014.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907688035Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО "ОмскВодоканал" ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт участка водопровода Д=500мм по ул. Химиков. Инв. №9900244Ав-д прМира-4Поселковая D500сталь L328.3пм для нужд АО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
17 690 900,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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