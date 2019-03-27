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Номер извещения
31907652183
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей на КамАЗ-65115, 6520, КамАЗ-НЕФАЗ 6601131, МВП-50121-02, ЗИЛ-433360, ПАЗ-32053, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП216649)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 03:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-75-82
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab2@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Ксения Александровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка запасных частей на КамАЗ 65115
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на КамАЗ 65115
Начальная цена
222 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
29.32.30.220
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Поставка запасных частей на КамАЗ 6520 и КамАЗ-НЕФАЗ-6601131
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на КамАЗ 6520 и КамАЗ-НЕФАЗ-6601131
Начальная цена
823 278,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
29.32.30.220
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 32
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Поставка запасных частей для машины вакуумной подметальной МВП-50121-02 (оборудование VT650)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для машины вакуумной подметальной МВП-50121-02 (оборудование VT650)
Начальная цена
311 624,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
29.32.30
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Поставка запасных частей для автомобиля ЗИЛ-433360 и его модификации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобиля ЗИЛ-433360 и его модификации
Начальная цена
144 140,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
29.32.30
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ-32053
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ-32053
Начальная цена
293 980,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
29.32.30
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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