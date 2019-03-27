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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на КамАЗ-65115, 6520, КамАЗ-НЕФАЗ 6601131, МВП-50121-02, ЗИЛ-433360, ПАЗ-32053, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП216649)

    Поставка запасных частей на КамАЗ-65115, 6520, КамАЗ-НЕФАЗ 6601131, МВП-50121-02, ЗИЛ-433360, ПАЗ-32053, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП216649)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 05:0027.03.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652183Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ-32053 ВаниноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907652183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на КамАЗ-65115, 6520, КамАЗ-НЕФАЗ 6601131, МВП-50121-02, ЗИЛ-433360, ПАЗ-32053, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП216649)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 03:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Спецификация к Договору

    Договор поставки

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-75-82

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab2@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Ксения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на КамАЗ 65115

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 05:0013.05.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на КамАЗ 65115 Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на КамАЗ 65115

    Начальная цена

    222 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.220

    Колеса, ступицы и их детали

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметик-прокладка «АВТОСИЛ-11225», тюбик 180 гр."

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "611.3731 Фонарь контурный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "0001241016 Стартер BOSCH, 24В, 5,5кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "65115-1109400-20 Воздухозаборник КАМАЗ-ЕВРО, ТЕХНОТРОН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "45104110503290 Фильтр грубой очистки топлива PreLine 270 с насосом в сборе КАМАЗ-ЕВРО 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "216.1112010А (АЗПИ 216А) Форсунка КАМАЗ для двс. 740.62-280"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "870638 Шайба 9,3х15,0х0,7 КАМАЗ форсунок медная БЕЛЗАН"

    Кол-во: 16

    "Позиция 8"

    "Я120М1И3 Реле регулятор напряжения"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "ИЛГТ.685211.1022-01 Щетка генератора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "1322.3771 Генератор КамАЗ 28В, 50А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Г273В1 Генератор КамАЗ 28В, 50А, АТЭ-1 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "26.3726/72.3726 Указатель поворота КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "9802.3716-01 Фонарь задний левый КамАЗ, с подсветкой заднего номера"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "9802.3716 Фонарь задний правый КамАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "ФП-135Г Фонарь заднего хода КамАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "34-3711201 Стекло фары КамАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "4573324185 Фара головная 342.3711 ТУ 37.003.1000-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "5320-3414057 Наконечник левый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "5320-3414056 Наконечник правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "5320-3414010 (53205-3414010)Тяга сошки в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "5320-3401746 Манжета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "864113 Манжета в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "4310-3407200-01 Насос гидроусилителя руля в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "5511-2912416 Гайка стремянки"

    Кол-во: 32

    "Позиция 25"

    "853525 Гайка М20х1,5-6Н стремянки передней КАМАЗ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 26"

    "11422031 КТ Болт М 14х1,5х55 вала карданного КамАЗ, комплект 8 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "1/05172/77 Шайба пружинная 16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "1/21641/11 Гайка М16х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "853025 Болт карданный М16х1,5-6gх42"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "251648 Гайка М14х1,5-6Н"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "1/14220/31 Болт карданный М14х1,5-6gх55"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "1/05171/77 Шайба пружинная 14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "1/21640/11 Гайка М14х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "853063 Болт карданный М14х1,5-6gх40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "251647 Гайка М12х1,25-6Н"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "1/55406/31 Болт карданный М12х1,25-6gх40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "1/05168/77 Шайба пружинная 10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "1/21647/21 Гайка М10х1,25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "1/59709/31 Болт карданный М10х1,25х35"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "14.1601230 Шланг смазки муфты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "740.1307170 Ремень клиновой привода генератора и водяного насоса, 8,5х8х1320 мм, КамАЗ Евро 0 и Евро 1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "740.13-1000106 Кольца поршневые КМЗ(Евро-1,2) (комплект)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "7406.1004020 Палец поршневой КМЗ (Евро-1,2,3)"

    Кол-во: 8

    Лот 2

    Поставка запасных частей на КамАЗ 6520 и КамАЗ-НЕФАЗ-6601131

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 05:0013.05.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на КамАЗ 6520 и КамАЗ-НЕФАЗ-6601131 Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на КамАЗ 6520 и КамАЗ-НЕФАЗ-6601131

    Начальная цена

    823 278,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.220

    Колеса, ступицы и их детали

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "96741-3506521 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "96741-3506501 Муфта конусная 8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "864811 Гайка М14х1,5х25 накладная топливопровода КАМАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "853973 Штуцер КАМАЗ ввертный (проходной) М14х1,5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "864822 Угольник ввертный КАМАЗ М10х14"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "55102-8607115 Тройник ввертный угловой 1/8""

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "66052-8607025 Трубка воздуховодная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "66052-8607020 Трубка воздуховодная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "66052-8607015 Трубка воздуховодная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "6606-8607020 Трубка воздуховодная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "6606-8607015 Трубка воздуховодная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "БЭК 37.000 (из трех клапанов) Блок КАМАЗ-ЕВРО электромагнитных клапанов РОДИНА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "5511-8607010 Кран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "1/02984/60 Прокладка (шайба) медная 12,2х18х1,5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "43101-5009099 Болт поворотный (штуцер)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "6520-5009094-10 Трубка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "6520-5009090-10 Трубка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "6520-5009052 Шланг КАМАЗ-6520, 6460 цилиндра опрокидывающего механизма кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "43101-5009070 Трубка к цилиндру опрокидывающего механизма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "ШНКФ.453198.210 Цилиндр КАМАЗ подъёма кабины БАГУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "9645-5004010 Насос МОК (механизма опрокидывания кабины) КАМАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "337.1111005-20.05 (337-20.05) Насос топливный высокого давления КАМАЗ-ЕВРО-2, дв. 740.31-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Трубка тормозная пластиковая d=12 мм х 1,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Трубка тормозная пластиковая d=10 мм х 1,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Трубка тормозная пластиковая d=8 мм х 1,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Трубка тормозная пластиковая d=6 мм х 1,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Фитинг прямой пластиковый d=12 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Фитинг прямой пластиковый d=10 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Фитинг прямой пластиковый d=8 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Фитинг прямой пластиковый d=6 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Хомут 100х120мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Хомут 80х100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Хомут 60х80мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Хомут 40х60мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Хомут 32х50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Хомут 20х32мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Хомут 16х27мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Хомут 10х16мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Хомут усиленный шарнирный нержавеющий № 117, 112-121 мм, W2 (NORMA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Хомут усиленный шарнирный нержавеющий № 108, 104-112 мм, W2 (NORMA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Хомут усиленный шарнирный нержавеющий № 101, 97-104 мм, W2 (NORMA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Хомут усиленный шарнирный нержавеющий № 94, 91-97 мм, W2 (NORMA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Хомут усиленный шарнирный нержавеющий № 76, 73-79 мм, W2 (NORMA)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "GE25ES Подшипник скольжения сферический 25х42х20 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Набор водительского инструмента (набор в кейсе) ALK-8009F, 143 предмета 1/4 и 1/2 (головки 1/4 и 1/2 -32шт; головки глубокие 1/4 и 1/2 -11шт; головки Е-профиль 1/4 и 1/2 -9шт; головки свечные 1/2 -2шт; трещотка 1/4 и 1/2 -2шт; вороток шарнирный 1/2 -1шт; вороток с бегунком 1/4 и 1/2 -2шт; удлинители 1/4 и 1/2 -6шт; кардан 1/4 и 1/2 -2шт; адаптер под биты 5/16 -1шт; вороток-отвертка 1/4 -1шт; удлинитель гибкий 1/4 -1шт; адаптер под биты 1/4 -1шт; биты 1/4 -22шт; биты 5/16х30мм -15шт; комбинированные ключи -16шт; ключи шестигранные Г-образные -10шт; отвертки -4шт; бокорезы диагональные -1шт; плоскогубцы комбинированные -1шт; клещи переставные -1шт; магнит телескопический -1шт; пробник напряжения 6-24В 1шт)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "С510,СВ2 Щетка стеклоочистителя (крепление- крючок)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Предохранитель 30А F3080"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Предохранитель 25А F2580"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Предохранитель 20А F2080"

    Кол-во: 50

    "Позиция 50"

    "Предохранитель 15А F1580"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Предохранитель 10А F1080"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Предохранитель 7,5А F0780"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Предохранитель 5А F0580"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Предохранитель FUSE мини 30А F3070"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Предохранитель FUSE мини 25А F2570"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Предохранитель FUSE мини 20А F2070"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Предохранитель FUSE мини 15А F1570"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Предохранитель FUSE мини 10А F1070"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Предохранитель FUSE мини 7,5А F0770"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Предохранитель FUSE мини 5А F0570"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Предохранитель ПР 112-200 16А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Предохранитель ПР 112-100 8А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Предохранитель ПР 111(111.3722-200) 30А и 60А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 64"

    "SA 6202 RS Подшипник генератора закрытого типа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "SA 6303 RS Подшипник генератора закрытого типа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "4542.3771.060 Реле регулятор КАМАЗ-ЕВРО-2,3 напряжения генератора 4542.3771 ВНТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "4542.3771 Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "81.3802 Спидометр КАМАЗ электронный 24В, АВТОПРИБОР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "7442.3716 Фонарь задний правый 24В без подсветки з/н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "7452.3716 Фонарь задний левый 24В с подсветкой з/н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "311.3775/7311.3775 Блок-фара левая КамАЗ 6520 нового образца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "31.3775/731.3775 Блок-фара правая КамАЗ 6520 нового образца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "6520-2912416 Гайка стремянки задней рессоры"

    Кол-во: 16

    "Позиция 74"

    "6520-2912408 Стремянка КамАЗ рессоры задней без гаек h=455 мм (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "6520-2919035 Болт крепления реактивной штанги L=305мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "6520-2919032 Болт крепления реактивной штанги L=260мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "180.5520-026 Шарнир резинометаллический РМШ (двухопорный) ROSTAR"

    Кол-во: 12

    "Позиция 78"

    "853305 Шпилька М20 х1,5-6g х28х60"

    Кол-во: 32

    "Позиция 79"

    "853525 Гайка М20х1,5-6Н"

    Кол-во: 60

    "Позиция 80"

    "8533050 Болт М20х1,5-6gх45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "1/05174/77 Шайба 20 пружинная"

    Кол-во: 70

    "Позиция 82"

    "1/05172/77 Шайба 16 пружинная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "1/59903/21 Болт М20х1,5-6gх160 башмака балансира"

    Кол-во: 16

    "Позиция 84"

    "1/59895/31 Болт М20х1,5х120 крепления штанги реактивной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "1/59885/31 Болт М20х1,5-6gх70"

    Кол-во: 16

    "Позиция 86"

    "4310-2912416-20 Гайка стремянки рессоры"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "6522-2902408 Стремянка КАМАЗ рессоры передней h=385 (ПАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "6520-3422010-19 Вал карданный рулевого управления КамАЗ-ЕВРО-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "6520-3414009-51 Тяга рулевая КамАЗ-6520 продольная с наконечниками и гайками в сборе ROSTAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "65201-3414009-11 Тяга рулевая КамАЗ-6520 продольная с наконечниками и гайками в сборе ROSTAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "53205-3103071 Болт ступицы М22х1,5х85 КамАЗ-65115 передней, с гайкой в сборе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "6520-3103015 Ступица КамАЗ-6520 переднего колеса (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "6520-3103083 Кольцо КамАЗ-6520 сальника ступицы передней (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "6520-3103018 Сальник ступицы передней КамАЗ 105х138х12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "6-7815А Подшипник роликовый конический однорядный ступицы КамАЗ, ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "6-7610А Подшипник роликовый конический однорядный (32310) ступицы КамАЗ, ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "1/60440/21 Болт М8-6g х 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "1/13762/21 Болт М16х1,5-6g х 35"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "6520-3103079 Шайба КамАЗ замочная кулака поворотного (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "6520-3103077 Гайка КамАЗ-6520 подшипника ступицы передней (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "2108-1003284 Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 16

    "Позиция 102"

    "864009 Масленка 2.3.45 Ц6хр. ГОСТ 19853-74 (М10х1)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 103"

    "29910С17 Подшипник шкворня КамАЗ-6520 опорный ГОСТ 520-89 (h=18мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "6520-3103050 Кольцо КамАЗ-6520 манжеты ступицы передней (ОАО КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "6520-3001055 Крышка КамАЗ-6520 шкворня нижняя ROSTAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "6520-3001054 Крышка КамАЗ-6520 шкворня верхняя ROSTAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "6520-3001026 Втулка КамАЗ-6520 шкворня распорная (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "6520-3001024 Шайба КамАЗ шкворня регулировочная (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "6520-3001023 Шайба КамАЗ шкворня регулировочная (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "6520-3001022 Шайба КамАЗ шкворня регулировочная (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "6520-3001020 Шайба КамАЗ шкворня регулировочная (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "6520-3001019 Шкворень КамАЗ-6520 ЕВРО (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "6520-3001050 Манжета (ОАО КАМАЗ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "6520-3001009 Кулак поворотный КамАЗ-6520 (ОАО КАМАЗ) в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "MANN Filter W811/80 Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "45104110503590 Фильтр грубой очистки топлива RACOR SK1969 с электроподогревом, с насосом в сборе КАМАЗ-ЕВРО-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "7508.453848.001-02/ДУКЭП-90-24/0,2-525 Топливоприёмник КАМАЗ-ЕВРО-3, 500л с ДУТ и электро-подогревом L=525мм, КЭМЗ, в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "740-1307075-01 Прокладка насоса водяного КАМАЗ корпуса, силикон"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "7406-1307010-01 Насос водяной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Ремень 6РК2576"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "740.20-1307170 Ремень КамАЗ Евро 2 и 3 привода генератора и водяного насоса 6РК1703"

    Кол-во: 30

    Лот 3

    Поставка запасных частей для машины вакуумной подметальной МВП-50121-02 (оборудование VT650)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 05:0013.05.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для машины вакуумной подметальной МВП-50121-02 (оборудование VT650) Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для машины вакуумной подметальной МВП-50121-02 (оборудование VT650)

    Начальная цена

    311 624,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "282236-2 Держатель насадка в сборе VS/H3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "282207-1 Узел насадка желоба распылительного 95"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "21-66 Наконечник вентилятора красный (наконечник водяной форсунки)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "29284-2 Пневматический цилиндр подъема щетки"

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Поставка запасных частей для автомобиля ЗИЛ-433360 и его модификации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 05:0013.05.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобиля ЗИЛ-433360 и его модификации Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобиля ЗИЛ-433360 и его модификации

    Начальная цена

    144 140,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "853.3802 Спидометр УАЗ-315195 Хантер электронный АВТОПРИБОР"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "КН16ТТ Свеча зажигания"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "LFR5A-11 (6376) Свеча зажигания"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "FB SUPER NOVA 80D26L, Аккумулятор ёмкостью- 68а/ч, пусковой ток=700А, полярность-L, 257х170х225мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "3162-1139020 Электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Сальник 95х130х10 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Сальник 1,2х85х110 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Сальник 44,5х55х8 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "4331-6105150 Ручка двери наружная в сборе, с ключами (комплект- 2 шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "4331-6105013 Замок двери левой в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "4331-6105012 Замок двери правой в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "4331-8406010 Замок оперения в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "433360-1700004 Коробка переключения передач ЗИЛ-433360, СААЗ"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ-32053

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 05:0013.05.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652183Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ-32053 Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автобусов ПАЗ-32053

    Начальная цена

    293 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РС 950К Реле поворотов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "ВК 418А Выключатель фонарей заднего хода"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "581.3710 Центральный переключатель света"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "36.3801010 Комбинация приборов ПАЗ-32053 в сборе АВТОПРИБОР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "3681.3813 Тахометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "3032.3771 Генератор 14В, 110А (ТУ 37.463.160-2003)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "7608К Подшипник наружный ступицы переднего колеса (652Б-3103025)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "7611А Подшипник внутренний ступицы переднего колеса (652Б-3103035)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "У807813А Подшипник ступицы задних колес наружный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "6-7515А Подшипник ступицы задних колес внутренний"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "307267-П Сальник ступицы переднего колеса в сборе 112х136х14"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "51-3104038-В2 Сальник ступицы заднего колеса в сборе 95х130х12х17,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "LA-6277 Воздухоосушитель в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "100-3519100-10 Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором в сборе ПАЗ-32053"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "32053-3552250-20 Шланг тормозной в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "3205-3511098 Штуцер ввертный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "3205-3509114 Трубка подвода воды к компрессору"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "3205-3509134 Прокладка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "3205-3509094 Трубка отвода масла от компрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "672-3513038 Штуцер прямой отвода масла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "3205-3509055-30 Трубка подвода масла к компрессору"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "40П4228043 Штуцер угловой подвода масла к компрессору"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "3205-3509120-10 Трубка отвода воды от компрессора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "3205-3509276 Шланг подвода воздуха"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "А29.03.000Н Компрессор ПАЗ 32053 в сборе, воздушного охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "3112-100 (А29.03.000Н) Компрессор ПАЗ 32053 в сборе, жидкостного охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "408-1609010 СГ-005 Цилиндр сцепления главный в сборе ПАЗ-3205, М-408ДК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "6601-1602510 Цилиндр привода сцепления рабочий в сборе (66-01-1602510-10)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "53-11-1601180 Муфта выключения сцепления в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "41-1601130-02 Диск сцепления ведомый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "5233-1601090 Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "52-1601230-10 Шланг смазки муфты выключения сцепления"

    Кол-во: 4

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