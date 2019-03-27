"Позиция 45" "Набор водительского инструмента (набор в кейсе) ALK-8009F, 143 предмета 1/4 и 1/2 (головки 1/4 и 1/2 -32шт; головки глубокие 1/4 и 1/2 -11шт; головки Е-профиль 1/4 и 1/2 -9шт; головки свечные 1/2 -2шт; трещотка 1/4 и 1/2 -2шт; вороток шарнирный 1/2 -1шт; вороток с бегунком 1/4 и 1/2 -2шт; удлинители 1/4 и 1/2 -6шт; кардан 1/4 и 1/2 -2шт; адаптер под биты 5/16 -1шт; вороток-отвертка 1/4 -1шт; удлинитель гибкий 1/4 -1шт; адаптер под биты 1/4 -1шт; биты 1/4 -22шт; биты 5/16х30мм -15шт; комбинированные ключи -16шт; ключи шестигранные Г-образные -10шт; отвертки -4шт; бокорезы диагональные -1шт; плоскогубцы комбинированные -1шт; клещи переставные -1шт; магнит телескопический -1шт; пробник напряжения 6-24В 1шт)."

Кол-во: 3