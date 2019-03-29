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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП915440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.03.2019 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Почтовый адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Контактный телефон
+7 962 567-06-63
Факс
--
Адрес электронной почты
o.malkina@alfascan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915440Дата и время окончания срока приема заявок канцелярские товарыНабережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915440Дата и время вскрытия заявок канцелярские товарыНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915440Подведение итогов не позднее канцелярские товарыНабережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Уфа, Казань, Набережные Челны в соответствии со списком , планируемая поставка- апрель- май.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОМПАНИЯ АЛЬФА
Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА
Адрес местонахождения
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 216
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1500
Кол-во: 270