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    Главная / Торги / канцелярские товары

    канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915440Дата и время окончания срока приема заявок канцелярские товарыНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.03.2019 10:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Юридический адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Почтовый адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Контактный телефон

    +7 962 567-06-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.malkina@alfascan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.03.2019 10:00 GMT +329.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915440Дата и время окончания срока приема заявок канцелярские товарыНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    29.03.2019 10:0029.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915440Дата и время вскрытия заявок канцелярские товарыНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915440Подведение итогов не позднее канцелярские товарыНабережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915440Подведение итогов не позднее канцелярские товарыНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Уфа, Казань, Набережные Челны в соответствии со списком , планируемая поставка- апрель- май.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 14 дней по факту поступления товара, цена с учетом доставки в каждый из городов
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Адрес местонахождения

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Классификатор ОКПД2

    17

    Бумага и изделия из бумаги

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чистящие салфетки для мониторов (туба), в Казань"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Чистящие салфетки для мониторов (туба) в Уфу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Чистящие салфетки для мониторов (туба), в Набережные Челны"

    Кол-во: 216

    "Позиция 4"

    "Файлы А4 30 мкм (глянцевые), в Казань"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Файлы А4 30 мкм (глянцевые) в Уфу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Файлы А4 30 мкм (глянцевые) в Набережные Челны"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "бумага А4 "SVETOCOPY" в Уфу"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "бумага А4 "SVETOCOPY" Набережные Челны"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 9"

    "бумага А4 "SVETOCOPY" (кор) в Казань"

    Кол-во: 270

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