Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 11/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договоров на поставку технических газов

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 11/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договоров на поставку технических газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 10:0028.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907672504Дата и время окончания срока приема заявок Поставка технических газовМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907672504

    Уникальный номер закупки

    11/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 11/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договоров на поставку технических газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 11:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Котировочная документация. Условия проведения закупки

    Котировочная документация. Порядок организации проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Юридический адрес

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    Почтовый адрес

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Контактный телефон

    +7 499 260-30-20 доб. 85420

    Факс

    +7 499 262-01-58

    Адрес электронной почты

    PautovAB@vrk-3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паутов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Газы промышленные

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    754 008,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    978 952,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    882 993,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    549 180,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    698 190,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    2 126 081,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    1 089 451,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    1 082 970,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    1 753 704,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    689 856,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    552 805,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    642 075,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    373 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 14

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    669 132,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    917 465,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 16

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    1 095 191,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 17

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    855 571,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 18

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    346 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    19.20.31.110

    Пропан сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Лот 19

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.201901.04.2019 12:0001.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907672504Подведение итогов не позднее Поставка технических газовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    753 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно котировочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    20.11.12.110

    Диоксид углерода (газ углекислый)

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Производство промышленных газов"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить