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Номер извещения
31907672504
Уникальный номер закупки
11/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 11/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договоров на поставку технических газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
22.03.2019 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
Почтовый адрес
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
Контактный телефон
+7 499 260-30-20 доб. 85420
Факс
+7 499 262-01-58
Адрес электронной почты
PautovAB@vrk-3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паутов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
754 008,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
978 952,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
882 993,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
549 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
698 190,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
2 126 081,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
1 089 451,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
1 082 970,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
1 753 704,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
689 856,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
552 805,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
642 075,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
373 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
669 132,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
917 465,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
1 095 191,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
855 571,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
346 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
19.20.31.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
753 360,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно котировочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно котировочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
20.11.12.110
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 0
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