Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ловушки, проводки на проволочный стан

    Ловушки, проводки на проволочный стан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 12:0010.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939113Дата и время окончания срока приема заявок ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1950; ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1952; ЛОВУШКА кл.21 Ф130х330 К2894; ПРОВОДКА 21кл. 285х50 ф18 К2982ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939113

    Уникальный номер закупки

    216528

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ловушки, проводки на проволочный стан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная закупка

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 08:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по запросу предложений

    Образцы форм документов

    Договор поставки

    спецификация

    Уведомление

    Техническое задание

    Ч. К 2894 ловушка

    Ч. К1950 ловушка

    Ч. К1952 ловушка

    Ч. К2982 проводка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-32-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    svetlanagradchenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Градченко Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1950; ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1952; ЛОВУШКА кл.21 Ф130х330 К2894; ПРОВОДКА 21кл. 285х50 ф18 К2982

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939113Подведение итогов не позднее ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1950; ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1952; ЛОВУШКА кл.21 Ф130х330 К2894; ПРОВОДКА 21кл. 285х50 ф18 К2982Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1950; ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1952; ЛОВУШКА кл.21 Ф130х330 К2894; ПРОВОДКА 21кл. 285х50 ф18 К2982

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации Год выпуска не ранее 2018 г. ОБЯЗАТЕЛЬНО: • ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ ИЛИ ПАСПОРТА НА ПРОДУКЦИЮ!!! • Наличие сертификата или дилерского договора на реализацию продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту получения на складе ПАО "ЧМК", в течение 60 дней Срок поставки – 60 дней с момента заключения спецификации. ДОГОВОР В РЕДАКЦИИ ПАО "ЧМК" БЕЗ ПРОТОКОЛА РАЗНОГЛАСИЙ. Транспортные расходы включены в стоимость продукции Срок действия ТКП не менее 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОВОДКА 21кл. 285х50 ф18 К2982"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "ЛОВУШКА кл.21 Ф130х330 К2894"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1952"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "ЛОВУШКА кл.15, 17 Ф130х225 К1950"

    Кол-во: 40

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213358
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    585958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201935
    СУХАРИ
    СУХАРИ
    582331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП225825
    ВАЛЫ КАРДАННЫЕ
    ВАЛЫ КАРДАННЫЕ
    586031
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213082
    Закупка плит (ч.505.75560сб) в количестве 15 шт.
    Закупка плит (ч.505.75560сб) в количестве 15 шт.
    586696
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить