Конкурентный отбор выполнение работ по реконструкции канализационной линии с увеличением диаметра бестраншейным методом в рамках мероприятия «Подключение комплексной жилой застройки по Московскому проспекту, 142ш к централизованной системе водоотведения»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907679764 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурентный отбор выполнение работ по реконструкции канализационной линии с увеличением диаметра бестраншейным методом в рамках мероприятия «Подключение комплексной жилой застройки по Московскому проспекту, 142ш к централизованной системе водоотведения» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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