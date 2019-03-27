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Номер извещения
ГП915692
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-01-93
Факс
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Адрес электронной почты
volkovvy@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Василий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915692Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗИжевск
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2019 11:0027.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП915692Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗИжевск
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 11:0018.04.2019 11:0018.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915692Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗИжевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка мод.ВМ127-3323 согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки: До склада покупателя за счет поставщика адрес: Новоажимова,6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТАЛЬ-ТНП
Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
33.12.22.000
33.12
Документация лота
Кол-во: 1
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