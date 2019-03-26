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Номер извещения
31907638929
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ПОСТАВКА ГЕРМОМОЛНИЙ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.03.2019 14:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420029, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СИБИРСКИЙ ТРАКТ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
kazhimnii@yandex.ru
Контактный телефон
+7 843 273-94-06
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki4-22@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЛУКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Место рассмотрения предложений
Казань
Закупки и тендеры Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гермомолнии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907638929Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гермомолнииКазань
Дата и время вскрытия заявок
26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907638929Дата и время вскрытия заявок Поставка гермомолнииКазань
Подведение итогов не позднее
27.03.2019 14:3027.03.2019 14:3027.03.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907638929Подведение итогов не позднее Поставка гермомолнииКазань
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гермомолнии
Начальная цена
750 674,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЗХИМНИИ
Все закупки и тендеры АО КАЗХИМНИИ
Адрес местонахождения
420029, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СИБИРСКИЙ ТРАКТ, ДОМ 27,
kazhimnii@yandex.ru
32.99.23.130
32.99.3
Документация лота
Кол-во: 100