Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ПОСТАВКА ГЕРМОМОЛНИЙ

    ПОСТАВКА ГЕРМОМОЛНИЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907638929Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гермомолнииКазаньПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907638929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА ГЕРМОМОЛНИЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.03.2019 14:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    ПРОЕКТ ДОГОВОРА

    ОБОСНАВАНИЕ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры АО КАЗХИМНИИ

    Юридический адрес

    420029, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СИБИРСКИЙ ТРАКТ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    kazhimnii@yandex.ru

    Контактный телефон

    +7 843 273-94-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki4-22@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛУКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Изделия из волоса человека или животных; аналогичные изделия из текстильных материалов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гермомолнии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907638929Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гермомолнииКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    26.03.2019 11:0026.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907638929Дата и время вскрытия заявок Поставка гермомолнииКазань

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2019 14:3027.03.2019 14:3027.03.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907638929Подведение итогов не позднее Поставка гермомолнииКазань

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    27.03.201927.03.2019 14:3027.03.2019 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907638929Подведение итогов не позднее Поставка гермомолнииКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гермомолнии

    Начальная цена

    750 674,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет за поставленную партию Товара производится Покупателем в течение 90 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной и Акта приема-передачи партии Товара на основании выставленного счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КАЗХИМНИИ
    Все закупки и тендеры АО КАЗХИМНИИ

    Адрес местонахождения

    420029, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ СИБИРСКИЙ ТРАКТ, ДОМ 27,

    kazhimnii@yandex.ru

    Классификатор ОКПД2

    32.99.23.130

    Застежки-молнии

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.3

    Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний

    Документация лота

    ПРОЕКТ ДОГОВОРА

    14.03.2019

    ОБОСНАВАНИЕ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ

    14.03.2019

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    14.03.2019

    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    14.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний"

    Кол-во: 100

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014831
    Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства I-IV уровней НАКС для нужд ООО «ГСП-2»
    Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства I-IV уровней НАКС для нужд...
    596351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202630
    Ротационный вакуумный насос RBS-155/SP – ATEX2 SPEC согласно ТЗ.
    Ротационный вакуумный насос RBS-155/SP – ATEX2 SPEC согласно ТЗ.
    596454
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202707
    Гидравлика (насосы)
    Гидравлика (насосы)
    596654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП014884
    Поставка крышек-пломб для металлических бочек G2 Tri-Sure или эквивалент
    Поставка крышек-пломб для металлических бочек G2 Tri-Sure или эквивалент
    596659
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП202705
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    Стружка с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
    596652
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    04.02.2022 г., 11:35
    Дата аукциона:
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202700
    Оборудование для монтажа периметрального охранного освещения объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс", согласно ТЗ.
    Оборудование для монтажа периметрального охранного освещения объектов ТЭК ПАО "Южный Кузбасс",...
    596608
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить