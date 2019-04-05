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Номер извещения
31907679175
Уникальный номер закупки
58/2019
Наименование закупки
Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Способ реализации
Дата публикации
25.03.2019 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907679175Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907679175Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
05.06.2019 17:0005.06.2019 17:0005.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679175Подведение итогов не позднее Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201905.06.2019 17:0005.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907679175Подведение итогов не позднее Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
29 205 551,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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