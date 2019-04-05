Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907679175 Уникальный номер закупки 58/2019 Номер закупки Наименование закупки Строительство объекта: Внеплощадочные сети водопровода и канализации к индивидуальным жилым домам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 по ул. Полины Тимохиной, индивидуальным жилым домам №№ 16, 16, 20, 22, 30 по ул. А.В. Ляпидевского в КАО г. Омска для нужд АО «ОмскВодоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Способ реализации Дата публикации

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