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    Главная / Торги / Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №2.

    Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:3026.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП915643Дата и время окончания срока приема заявок Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы апрель-май 2019 года..ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП915643

    Уникальный номер закупки

    ГП915643

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 06:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к торгам

    Договор подряда

    Перечень документов для участия в торгах

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Ведомость объема работ на КТВ

    Техническое задание на ремонт

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-16

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    igor.saraev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сараев Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, рис, вагон, подшипники, прокат, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы апрель-май 2019 года..

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 13:0005.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП915643Подведение итогов не позднее Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы апрель-май 2019 года..Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы апрель-май 2019 года..

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ согласно ведомости объемов работ. Персонал, участвующий в ремонте, должен быть обучен работе на высоте. Присутствие на объекте ответственного ИТР обязательно. Составляется и утверждается линейный график выполнения работ. Начало работ определяет Заказчик. Период выполнения работ: апрель-май 2019 год.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, г. Челябинск, промзона ПАО "ЧМК"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты 90 календарных дней по окончанию работ после подписания акта приемки работ. 1. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 2. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 3. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню(прилагается); 5. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 6. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 7. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник Службы безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание на ремонт

    18.03.2019

    Ведомость объема работ на КТВ

    18.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №2."

    Кол-во: 1

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