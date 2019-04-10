Поставка кранов, фланцев и гидрантов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре Период поставки (выполнения работ, оказания услуг): - с момента заключения договора до 31.03.2020 Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке)