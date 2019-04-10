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    Главная / Торги / Поставка кранов, фланцев и гидрантов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка кранов, фланцев и гидрантов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 08:3010.04.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907652438Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидрантов для ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907652438

    Уникальный номер закупки

    27

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кранов, фланцев и гидрантов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 06:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 - Техническое задание

    Приложение № 4 - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

    Приложение № 3 - Формы основных документов

    Приложение № 5 - Горячая Линия Безопасности

    Информационная карта

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение № 2 - Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    v.kovtun@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковтун Валентина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кранов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 08:0018.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652438Подведение итогов не позднее Поставка кранов для ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    475 015,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре Период поставки (выполнения работ, оказания услуг): - с момента заключения договора до 31.03.2020 Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 2 - Проект договора

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль запорный бронзовый муфтовый Д-25 Ру-10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Вентиль запорный бронзовый муфтовый Д-20 Ру-10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Вентиль запорный бронзовый муфтовый Д-15 Ру-10"

    Кол-во: 34

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой нержавеющий муфтовый Ду-25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-40 Ру-16"

    Кол-во: 42

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-32 Ру-16"

    Кол-во: 126

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-25 Ру-16"

    Кол-во: 215

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-20 Ру-16"

    Кол-во: 31

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/ш Д-15 Ру-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Кран трехходовой д15"

    Кол-во: 247

    "Позиция 12"

    "Кран водоразборный КВД d15"

    Кол-во: 99

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-40 Ру-16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-32 Ру-16"

    Кол-во: 101

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-25 Ру-16"

    Кол-во: 62

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-20 Ру-16"

    Кол-во: 90

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой муфтовый латунный г/г Д-15 Ру-16"

    Кол-во: 104

    "Позиция 19"

    "Кран шаровый фланцевый стальной Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Производство прочих кранов и клапанов"

    Кол-во: 1283

    Лот 2

    Поставка фланцев для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 08:0018.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652438Подведение итогов не позднее Поставка фланцев для ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фланцев для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    882 665,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре Период поставки (выполнения работ, оказания услуг): - с момента заключения договора до 31.03.2020 Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.220

    Фланцы

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Приложение № 2 - Проект договора

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец задвижечный Д-500 Ру-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Фланец задвижечный Д-300 Ру-10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Фланец задвижечный Д-250 Ру-10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Фланец задвижечный Д-200 Ру-10"

    Кол-во: 138

    "Позиция 5"

    "Фланец задвижечный Д-150 Ру-10"

    Кол-во: 144

    "Позиция 6"

    "Фланец задвижечный Д-125 Ру-10"

    Кол-во: 38

    "Позиция 7"

    "Фланец задвижечный Д-100 Ру-10"

    Кол-во: 368

    "Позиция 8"

    "Фланец задвижечный Д-500 Ру-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Фланец задвижечный Д-400 Ру-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Фланец задвижечный Д-350 Ру-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Фланец задвижечный Д-300 Ру-16"

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Фланец задвижечный Д-250 Ру-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Фланец задвижечный Д-200 Ру-16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Фланец задвижечный Д-150 Ру-16"

    Кол-во: 28

    "Позиция 15"

    "Фланец задвижечный Д-125 Ру-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Фланец задвижечный Д-100 Ру-16"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Фланец задвижечный Д-80 Ру-16"

    Кол-во: 18

    "Позиция 18"

    "Фланец задвижечный Д-50 Ру-16"

    Кол-во: 22

    "Позиция 19"

    "Производство прочих кранов и клапанов"

    Кол-во: 908

    Лот 3

    Поставка гидрантов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 08:0018.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907652438Подведение итогов не позднее Поставка гидрантов для ООО "Оренбург Водоканал"г. Оренбург, ул. Потехина, 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гидрантов для ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    421 751,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента получения заявки (Отгрузочной разнарядки) поставщиком по электронной почте, указанной в договоре Период поставки (выполнения работ, оказания услуг): - с момента заключения договора до 31.03.2020 Срок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. проекта Договора (Приложение 2 к документации о закупке)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Приложение № 2 - Проект договора

    19.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидрант пожарный Н=2500 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Гидрант пожарный Н=2250 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Гидрант пожарный Н=2000 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Гидрант пожарный Н=1750 мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "Гидрант пожарный Н=1500 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 58

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    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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