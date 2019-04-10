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Номер извещения
31907652438
Уникальный номер закупки
27
Наименование закупки
Поставка кранов, фланцев и гидрантов для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 06:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
v.kovtun@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковтун Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кранов для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кранов для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
475 015,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.14.13.130
28.14
Кол-во: 24
Кол-во: 18
Кол-во: 34
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 42
Кол-во: 126
Кол-во: 215
Кол-во: 31
Кол-во: 8
Кол-во: 247
Кол-во: 99
Кол-во: 15
Кол-во: 12
Кол-во: 101
Кол-во: 62
Кол-во: 90
Кол-во: 104
Кол-во: 2
Кол-во: 1283
Поставка фланцев для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фланцев для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
882 665,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
28.14.20.220
28.14
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 138
Кол-во: 144
Кол-во: 38
Кол-во: 368
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 22
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 28
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 18
Кол-во: 22
Кол-во: 908
Поставка гидрантов для ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидрантов для ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
421 751,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
26.30.50.129
26.30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 28
Кол-во: 6
Кол-во: 58
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