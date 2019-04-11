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    Главная / Торги / Поставка контейнеров для сбора мусора, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП216137)

    Поставка контейнеров для сбора мусора, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП216137)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907697058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров для сбора мусора 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907697058

    Уникальный номер закупки

    ГП216137

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров для сбора мусора, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП216137)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Договор поставки

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменение в закупочную документацию от 05.04.2019 г.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab3@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контейнеров для сбора мусора

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907697058Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров для сбора мусора 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнеров для сбора мусора

    Начальная цена

    260 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    19 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Ванино, Дальневосточный ЖД, код 967600 - при поставке железнодорожным транспортом. 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1 - при поставке автомобильным транспортом.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара в течение 30 календарных дней со дня подписания Договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей"

    Кол-во: 19

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