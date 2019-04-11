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Номер извещения
31907697058
Уникальный номер закупки
ГП216137
Наименование закупки
Поставка контейнеров для сбора мусора, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино"(ГП216137)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-54
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab3@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контейнеров для сбора мусора
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контейнеров для сбора мусора
Начальная цена
260 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. Ванино, Дальневосточный ЖД, код 967600 - при поставке железнодорожным транспортом. 682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1 - при поставке автомобильным транспортом.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
25.29.11.000
25.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19
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